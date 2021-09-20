Услугой «Законодательный бизнес-дайджест» воспользовались более 25 тысяч пользователей

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Более 25 тысяч пользователей обратились к электронной услуге «Законодательный бизнес-дайджест», с помощью которой предприниматели могут узнать о мерах поддержки и последних изменениях в законодательстве. Об этом сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

—С начала года к «Законодательному бизнес-дайджесту» обратились уже свыше 25 тысяч пользователей, что превысило показатель 2020 года более чем в два раза. В подборке новостей, которые получают предприниматели, — темы, касающиеся работы в период пандемии коронавируса, изменений в трудовом законодательстве, лицензирования, маркировки товаров и многого другого, — рассказал руководитель ведомства.

Услуга предоставляет информацию о регулировании бизнеса на уровне федерации и региона. Здесь можно ознакомиться с законопроектами и нормативными актами, а также увидеть разъяснения различных ведомств по правовым вопросам. Подписка на еженедельные уведомления позволит не пропустить важные нововведения в сфере законодательства.

Всего портал mbm.mos.ru, предназначенный для поддержки столичных предпринимателей, содержит более 20 онлайн-продуктов. В тройку наиболее популярных, кроме «Законодательного бизнес-дайджеста», вошли также сервисы «Проверка контрагентов» и «Интерактивный помощник», пишет официальный сайт мэра Москвы.