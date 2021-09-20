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Врач назвал нежелательные для употребления при постковидном синдроме продукты

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач назвал нежелательные для употребления при постковидном синдроме продукты
Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые необходимо исключить из рациона при постковидном синдроме.

Эксперт отметил, что данный синдром характеризуется активными воспалительными процессами в организме, слабостью, головными болями и ослабление памяти. Именно поэтому в период восстановления после COVID-19 рекомендуется соблюдать специальную диету.

— Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис, — сказал Гинзбург.

Он добавил, что нежелательными для употребления при постковидном синдроме также являются масла (кукурузное, подсолнечное, маргарин и другие), красное мясо и продукты, изготовленные из него.

Для того, чтобы восстановление после заболевания протекало эффективнее, пациентам стоит употреблять больше продуктов с высоким содержанием жирных кислот, уточняет Гинзбург. К ним относятся, например, морская рыба, овощи, ягоды и не слишком сладкие фрукты. Не лишними будут и сложные углеводы — гречневая крупа, овсяная каша и хлеб из отрубей, передает Ura.ru.

После коронавируса люди сталкиваются с разными последствиями. Инфекция в том числе может негативно сказаться на зрении, так как при COVID-19 страдают микрососуды. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор, доктор медицинских наук, главный врач офтальмологической клиники Татьяна Шилова. По ее словам, все чаще на прием к офтальмологам приходят те, кто до COVID-19 не пользовался очками. А после заболевания они им уже необходимы. Как пояснила специалист, такие последствия связаны с изменением обменных процессов в хрусталике глаза. Также, добавила собеседница «ВМ», есть научные данные о том, что при коронавирусе меняется состояние роговицы и это влияет на оптику глаза.

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