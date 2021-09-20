Врач назвал нежелательные для употребления при постковидном синдроме продукты

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Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые необходимо исключить из рациона при постковидном синдроме.

Эксперт отметил, что данный синдром характеризуется активными воспалительными процессами в организме, слабостью, головными болями и ослабление памяти. Именно поэтому в период восстановления после COVID-19 рекомендуется соблюдать специальную диету.

— Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис, — сказал Гинзбург.

Он добавил, что нежелательными для употребления при постковидном синдроме также являются масла (кукурузное, подсолнечное, маргарин и другие), красное мясо и продукты, изготовленные из него.

Для того, чтобы восстановление после заболевания протекало эффективнее, пациентам стоит употреблять больше продуктов с высоким содержанием жирных кислот, уточняет Гинзбург. К ним относятся, например, морская рыба, овощи, ягоды и не слишком сладкие фрукты. Не лишними будут и сложные углеводы — гречневая крупа, овсяная каша и хлеб из отрубей, передает Ura.ru.

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