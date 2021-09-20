Непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения столицы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Обрушившаяся на Москву непогода не отразилась на работе систем жизнеобеспечения города. Об этом сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что за ночь в разных районах Москвы выпало от 5 до 22 миллиметров осадков. Наиболее сильные дожди наблюдались в Зеленограде, на западе и северо-востоке города.

— Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. <...> На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе предупредили, что дождь в столице продолжится. По прогнозам, еще может выпасть до 8 миллиметров осадков.

Также возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.

Синоптик назвал причину сильного ветра и дождя в Москве и Подмосковье. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильный дождь и порывы ветра в столичном регионе наблюдаются из-за того, что на севере европейской части РФ образовался антициклон, а на юге — глубокий циклон.