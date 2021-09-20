Синоптик назвал причину сильного ветра и дождя в в Москве и Подмосковье

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Сильный дождь и порывы ветра в столичном регионе наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части РФ образовался антициклон, а на юге — глубокий циклон. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Порывы ветра связаны с тем, что будет проходить фронтальный раздел. Сложилась необычная ситуация, связанная с тем, что на севере Европейской территории России расположен хорошо выраженный антициклон, на юге Европейской территории — достаточно глубокий циклон. Поэтому создаются условия, которые способствуют сильному затоку воздуха с востока и северо-востока, что обеспечивает сильный ветер, и плюс фронтальные разделы, — объяснил он.

Синоптик отметил, что дожди сильнее, чем в Московской области, прогнозируются в Ростовской области и Краснодарском крае, передает РИА Новости.

Москвичей предупредили о холоде и дождях в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что жителей столицы в ожидает плохая погода. При этом он не берется предсказать точное количество осадков.