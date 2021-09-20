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Синоптик пообещал потепление в центре европейской части России к концу недели

Юлия Курганова

Общество
Синоптик пообещал потепление в центре европейской части России к концу недели
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Потепление до плюс 13 градусов в дневные часы наступит в центре европейской части России в пятницу, 24 сентября. Но пасмурный характер погоды будет сохраняться. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне плюс 11-13 градусов. Конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее, — сказал он.

Синоптик добавил, что погода будет оставаться облачной с небольшими дождями в центре европейской части России в этот период, передает ТАСС.

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и ветре до 20 сентября. Из-за ухудшения погоды МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Горожанам следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

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