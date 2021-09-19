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Климатолог предупредил россиян о морозной зиме

Михаил Алимов

Общество
Климатолог предупредил россиян о морозной зиме
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 2021 году в России ожидается морозная зима. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

— Предполагать можно, что зима будет холодная у нас, — сообщил он в беседе с Ura.ru.

Специалист отметил, что это обусловлено влиянием арктического антициклона, который продолжит тенденцию — в этом году на территории страны задерживались антициклоны.

Терешонок спрогнозировал холодную зиму на территории от Ла-Манша до Урала. В Сибири на погоду повлияют монгольский и сибирский антициклоны, а в Якутии стоит ожидать привычную для региона погоду.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков заявил, что работы по ремонту дорог в рамках подготовки к зиме ведутся в соответствии с графиком и выполнены на 92 процента, они будут полностью завершены к 1 октября. Он отметил, что в этом году запланирован ремонт около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 млн квадратных метров.

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