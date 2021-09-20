«Совершенно некомфортно»: синоптик предупредил москвичей о холоде и дождях

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что жителей столицы в ближайшие дни ожидает плохая погода. При этом он не берется предсказать точное количество осадков.

— Предсказать количество осадков, которые выпадают, заранее, пока невозможно. Именно потому что дождь будет холодным, будет ощущаться, что дождь сильный. Пока Росгидромет выпустил такой прогноз, что местами в Московской области ожидается дождь, в отдельных районах сильный. Скорость ветра до 18 метров в секунду. Это предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Надо смотреть, где ставить машину, но это не штормовое предупреждение пока, — сказал синоптик.

Он отметил, что погода в Москве и области будет крайне некомфортной.

— Будет совершенно некомфортно — холодно настолько, что температура будет на три-четыре градуса ниже нормы, — сообщил Вильфанд.

Синоптик добавил, что будет идти довольно монотонный дождь, но с некоторыми перерывами, передает РИА Новости.

Синоптик пообещал потепление в центре европейской части России к концу недели. Потепление до плюс 13 градусов в дневные часы наступит в пятницу, 24 сентября. Но пасмурный характер погоды будет сохраняться.