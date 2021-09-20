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«Просто обворожительна»: Навка поразила поклонников фотографией в откровенном наряде 

Полина Долганова

Общество
«Просто обворожительна»: Навка поразила поклонников фотографией в откровенном наряде 
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка часто радует поклонников новыми фотографиями. На этот раз звезда опубликовала снимок, на котором она позирует в откровенном платье. Фото в воскресенье, 19 сентября, появилось на ее странице в Instagram.

Навка предстала на красной дорожке в черном платье на тонких бретелях. Верх наряда выполнен из бархата и прозрачной сетки. Образ она дополнила черным пиджаком, крупными серьгами и другими аксессуарами.

Подписчики восхитились вкусом спортсменки и отметили ее хорошую спортивную форму.

«Какая красивая!», «Очень красивое платье! Вам идеально подходит!», «Вы — королева!», «Просто обворожительна», — написали они под фото.

В комментариях под публикацией также отметились и некоторые звезды шоубизнеса. Так, например, российская светская дама Светлана Бондарчук оставила под снимком подруги эмодзи с огоньком и сердечком.

Смайлики с круглыми от восхищения глазами также отправила дочь супруга Навки Дмитрия Пескова Елизавета.

До этого в Сочи состоялось торжественное открытие фестиваля «Кинотавр». На красную дорожку снова вышли многие знаменитые артисты. Среди них была и Катерина Шпица. В этом году она надела откровенное платье белого цвета в стиле 40-х годов, которое поразило поклонников.

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