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«Настоящая дива»: Шпица в откровенном платье вызвала восторг поклонников

Юлия Курганова

Общество
«Настоящая дива»: Шпица в откровенном платье вызвала восторг поклонников
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Сочи состоялось торжественное открытие фестиваля «Кинотавр». На красную дорожку снова вышли многие знаменитые артисты. Среди них была и Катерина Шпица. В этом году она надела откровенное платье белого цвета в стиле 40-х годов.

— Просто послушайте минутку красивую музыку. А мы вошли в кинофестиваль легкой проходкой, — подписала видео в Instagram актриса, где предстала в откровенном наряде.

Поклонники восхитились образом Шпицы — они отметили, что она потрясающе выглядит.

«Красивая, умная и настоящая»; «Отлично выглядишь»; «Катюша, ты прекрасна!»; «Настоящая дива», — написали пользователи.

Любовь Толкалина тоже восхитила фанатов нарядом на красной дорожке. Она надела платье свободного кроя трендового розового цвета.

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