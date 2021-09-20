«Настоящая дива»: Шпица в откровенном платье вызвала восторг поклонников

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Сочи состоялось торжественное открытие фестиваля «Кинотавр». На красную дорожку снова вышли многие знаменитые артисты. Среди них была и Катерина Шпица. В этом году она надела откровенное платье белого цвета в стиле 40-х годов.

— Просто послушайте минутку красивую музыку. А мы вошли в кинофестиваль легкой проходкой, — подписала видео в Instagram актриса, где предстала в откровенном наряде.

Поклонники восхитились образом Шпицы — они отметили, что она потрясающе выглядит.

«Красивая, умная и настоящая»; «Отлично выглядишь»; «Катюша, ты прекрасна!»; «Настоящая дива», — написали пользователи.

Любовь Толкалина тоже восхитила фанатов нарядом на красной дорожке. Она надела платье свободного кроя трендового розового цвета.