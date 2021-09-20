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«Фантастический образ»: Толкалина восхитила фанатов нарядом на красной дорожке

Юлия Курганова

Общество
«Фантастический образ»: Толкалина восхитила фанатов нарядом на красной дорожке
Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина прилетела в Сочи на открытие кинофестиваля «Кинотавр». Он пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. На красную дорожку артистка надела платье свободного кроя трендового розового цвета.

— «Кинотавр»-2021 открылся в Сочи мощной церемонией, — подписала снимки актриса в Instagram.

Многие поклонники знаменитости пришли в восторг от яркого наряда и засыпали ее комплиментами.

«Шикарная Люба»; «Какая яркая и завораживающая»; «Любовь! Вы наша муза! Невероятно талантливая и волшебно красивая!»; «Фантастический образ», — написали фолловеры.

В начале сентября пользователи отреагировали на фото Егора Кончаловского с новой семьей. На своей странице в соцсети Instagram режиссер поделился совместным фото с супругой и наследником и написал, что счастлив, как никогда не был. Подписчики отреагировали на пост, отметив, что Толкалиной такие слова бывшего мужа, с которым она прожила почти 20 лет, могут показаться обидными.

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