«Любу жалко»: пользователи отреагировали на фото Кончаловского с новой семьей

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина были вместе около 20 лет. Артистка родила в этом союзе дочь Марию, но до официальной регистрации брака дело так и не дошло. В 2019-м году режиссер тайно женился на юристе Марии Леоновой, с которой воспитывает четырехлетнего сына Тимура. На своей странице в соцсети Instagram он поделился совместным фото с супругой и наследником.

— Семья стала для меня очень важной частью моей жизни, раньше было иначе, — написал Кончаловский.

Подписчики отреагировали на пост, отметив, что Толкалиной такие слова могут показаться обидными.

«Повезло второй семье! Точнее даже жене. Первой, наверное, это больно читать»; «Почему-то Любу жалко… Получается, с ней семья была не важна»; «Это здорово. Но ваши девочки — Люба и дочь Маша — тоже часть вашей семьи, и они красивы и женственны», — написали пользователи.

Кончаловский и Толкалина познакомились в 1996 году, когда актрисе было всего 18 лет. В 2017-м году они объявили о расставании.

Кончаловский показал, как выглядит 76-летняя Вертинская. Подписчики, заставшие советский кинематограф, в полной мере оценили фотографию.