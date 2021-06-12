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«Историческое фото»: Кончаловский показал, как выглядит 76-летняя Вертинская
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Историческое фото»: Кончаловский показал, как выглядит 76-летняя Вертинская

Иван Юминов

Общество

Режиссер Егор Кончаловский опубликовал снимок 76-летней народной артистки РСФСР Анастасии Вертинской, которая уже продолжительное время не появляется в кино.

— Наталия Аринбасарова и Анастасия Вертинская с внуками... — подписал публикацию Кончаловский.

Подписчики, заставшие советский кинематограф, в полной мере оценили фотографию.

«Нет, это наше достояние! Здоровья вам крепкого!»; «Егор, здорово поймали момент, вышло историческое фото»; «Какие они родные. Наши любимые актрисы»; «Вот она, настоящая жизнь! Душевный кадр!», — написали поклонники.

Ранее «Вечерняя Москва» взяла интервью у Кончаловского.

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