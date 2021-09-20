В ЦИК обработали 80 процентов протоколов прошедших выборов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Партия «Единая Россия» продолжает лидировать на прошедших выборах в Государственную думу по результатам обработки 80,19 процента протоколов избирательных комиссий.

По последним данным, «Единая Россия» набрала 49,42 процента голосов по федеральному округу. За ней следует КПРФ с 19,82 процента голосов. Третье место, согласно подсчетам, занимает партия ЛДПР. У нее 7,55 процента голосов.

Далее идут партии «Справедливая Россия» — 7,37 процента и «Новые люди» — 5,37 процента голосов.

На данный момент в Думу проходят пять партий, которым удалось преодолеть порог в пять процентов голосов избирателей, передает РИА Новости.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

До этого заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что Центральная избирательная комиссия РФ огласит итоговые результаты явки избирателей на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва в понедельник, 20 сентября.

Он подчеркнул, что в 18:00 по московскому времени ведомство обнародовало показатели, собранные вручную в участковых избирательных комиссиях (УИК).