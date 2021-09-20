ЦИК обнародует итоговую явку на выборы в Госдуму 20 сентября

Фото: ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ огласит итоговые результаты явки избирателей на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва в понедельник, 20 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, в 18:00 по московскому времени ведомство обнародовало показатели, собранные вручную в участковых избирательных комиссиях (УИК).

— Теперь она будет так называемой протокольной явкой, которая к утру соберется. И мы узнаем абсолютно точное число людей, пришедших на избирательные участки из протоколов, введенных в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы», — заявил Николай Булаев.

Он подчеркнул, что эти данные будут абсолютно правильными, передает ТАСС.

Ранее председатель областной избирательной комиссии Илья Березкин объявил, что явка на выборы в Государственную думу в Московской области составила свыше 41 процента на 18:00 по местному времени.

При этом на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отметили, что явка на онлайн-голосование в ходе проведения выборов в Государственную думу составила 96 процентов.