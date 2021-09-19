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Явка на выборы в Госдуму в Московской области составила 41 процент

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Явка на выборы в Госдуму в Московской области составила 41 процент
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Явка на выборы в Государственную думу в Московской области составила свыше 41 процента на 18:00 по местному времени. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил председатель областной избирательной комиссии Илья Березкин.

Он отметил, что за 17 и 18 сентября в регионе было направлено 327 письменных обращений и 13 жалоб.

— Явка на 18:00 более 41 процента — 2 480 000 человек, — цитирует радиостанция «Радио 1» слова Ильи Березкина.

Также председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что в России на 18:00 по московскому времени явка на выборы в Государственную думу составила 45,15 процента.

При этом Элла Памфилова добавила, что по ряду причин недействительными на выборах в России были признаны 8539 бюллетеней.

На официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) опубликовали показатели явки на онлайн-голосование в ходе проведения выборов в Государственную думу. Они составили 96 процентов.

Таким образом, по одномандатному избирательному округу уже проголосовали 1 934 271 человек, а по федеральному избирательному округу — 1 934 411.

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