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Завершены основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики — Пролетарский проспект

Анастасия Колоскова

Город
Завершены основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики — Пролетарский проспект
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики — Пролетарский проспект. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что проект стартовал в прошлом году и реализовывался в два этапа. Первым благоустроили участок Большие Каменщики — станция метро «Коломенская», а после этого — участок проспект Андропова — Пролетарский проспект.

— Основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортной и безопасной городской среды для местных жителей при сохранении основной транзитной функции магистрали. Все воздушные кабельные линии убрали под землю, обновили покрытие на тротуарах и проезжей части, сделали дополнительную водосточную сеть с дождеприемными колодцами, — рассказал Петр Бирюков.

Глава Комплекса отметил, что на участках установили современные остановочные пункты, которые оснащены беспроводной связью и зарядными слотами.

— На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы сделали повышенные трамвайные платформы. Благодаря тому, что они приподняты до уровня пола трамваев, людям с ограниченными возможностями, пожилым пассажирам и родителям с детьми теперь удобнее заходить в вагоны, — пояснил заммэра.

Петр Бирюков подчеркнул, что реконструировали и все существующие наземные пешеходные переходы. Для того чтобы «зебра» и пешеходы были заметнее, на них установили опоры с контрастным освещением.

Все работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики — Пролетарский проспект завершат уже в этом октябре.

До этого Петр Бирюков рассказал, что работы по ремонту дорог в рамках подготовки к зиме ведутся в соответствии с графиком и выполнены на 92 процента, они будут полностью завершены к 1 октября.

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