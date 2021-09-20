Минсельхоз опроверг вероятность дефицита гречки в России

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Запасы гречневой крупы в России достаточны. Дефицита этого продукта в стране не будет. Об этом говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства РФ, обнародованном в понедельник, 20 сентября.

— Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в 2021 году площади посева гречки в стране увеличились на 12,1 процента. Теперь крупа растет в России на площади 975,9 тысячи гектара, передает ТАСС.

Рост цен на гречку в магазинах является неизбежным следствием повышения оптовых цен у производителей и поставщиков. Остановить повышение стоимости крупы поможет падение спроса покупателей на нее и замена аналогичным и более дешевым товаром. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. По его словам, с начала года и по настоящее время наблюдается общий тренд роста цен на продукты. Он связан с тем, что растут оптовые цены на товары.