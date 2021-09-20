Программа «Детский Достоевский» пройдет в столичной библиотеке

Фото: Василий Перов, портрет Достоевского / 1872 год

Библиотека имени Ф. М. Достоевского 26 сентября приглашает взрослых и детей на программу «Детский Достоевский», которая пройдет в рамках форума «МоскваFest: Московский Достоевский». Участникам мероприятия предстоит погрузиться в мир детства мальчика начала XIX века.

Юные гости библиотеки смогут «поиграть в диких» — любимую игру Достоевского. Ее участники построят шалаш, превратятся в «диких», нарисуют тату, возьмут в плен туземцев и получат за них выкуп.

На уроках чистописания ребята смогут попробовать отточить гусиное перо и написать письмо «своей маменьке».

​​​​​​​Квиз-викторина «Детский Достоевский» задаст заковыристые вопросы о детстве писателя, который родился и жил в Москве и усадьбе «Даровое» до шестнадцати лет.

Завершится программа показом спектакля «Детский Достоевский», который в увлекательной неэнциклопедичной форме познакомит детей с московским периодом Федора Михайловича Достоевского, а именно с его детством и юностью. Спектакль составлен из писем и дневников самого близкого окружения писателя и его воспоминаний о московском детстве.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.