Состоялся последний розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Состоялся последний розыгрыш призов акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов». Победителей определили среди участников онлайн-голосования, которые отдали свой голос с 20:01 18 сентября до 20:15 19 сентября.

Были разыграны 37,5 тысячи призов, в том числе шесть однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках или отправить на благотворительность.

Всего за три дня розыгрыша призы выиграли 250 242 человека.

После 12:00 им придут СМС от DIT_MOS с сообщением о призе. Для его получения необходимо активировать уникальный код на сайте программы. Организаторы предупредили, что сообщения не содержат указаний совершить денежный перевод или ввести номер банковской карты.

Одним из победителей розыгрыша «Миллион призов» стал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России выиграл 10 тысяч баллов.

Электронное голосование проходило в Москве с 17 по 19 сентября.

Жители столицы голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.