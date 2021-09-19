Одним из победителей розыгрыша «Миллион призов» стал Дмитрий Песков

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в рамках программы «Миллион призов», в которой принимают участие избиратели, проголосовавшие дистанционным способом. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

— Произошел розыгрыш «Миллион призов», Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он еще не знает, — приводит слова Венедиктова РИА Новости.

Сам Песков также прокомментировал информацию о выигрыше. Он заявил, что пока не знает, стал ли он победителем, и намерен это проверить.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что 17 сентября проголосовал на выборах в Государственную думу с помощью системы электронного голосования.

19 сентября определились победители нового розыгрыша среди голосующих онлайн. Среди участников электронного голосования разыграли 62,5 тысячи призов, в том числе пять однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках или отправить на благотворительность.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.