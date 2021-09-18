«Очень удобно»: Песков проголосовал на выборах онлайн

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Государственную думу с помощью системы электронного голосования. Об этом он сообщил в субботу, 18 сентября.

— Я вчера (17 сентября — прим. «ВМ») проголосовал онлайн. Очень удобно, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого сообщалось, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на текущих осенних выборах в нижнюю палату парламента. В качестве избирательного пункта Володин выбрал участок № 75 Пресненского района столицы.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 18 сентября также проголосовала на выборах в Государственную думу. Во время своего визита на избирательный участок глава ЦИК отметила, что система голосования в России прозрачна, и выразила надежду на то, что кампания по выбору депутатов в Госдуму пройдет достойно.

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн вечером днем ранее, 17 сентября.

Дистанционно свой голос также отдали глава правительства России Михаил Мишустин и политик Владимир Жириновский.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь оставил свой голос очно. Он пришел на избирательный участок, который расположен в зоне 45-й бригады специального назначения ВДВ в подмосковной Кубинке.

Космонавту Олегу Новицкому удалось проголосовать онлайн с Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.