Вячеслав Володин очно проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на текущих осенних выборах в нижнюю палату парламента. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили в пресс-центре Госдумы.

Отмечается, что в качестве избирательного пункта Володин выбрал участок № 75 Пресненского района столицы.

— Считаю, что если мы будем выполнять свой гражданский долг активно, ответственно подходить к своему выбору, то у нас и власть будет работать более эффективно, — цитирует спикера Думы РИА Новости.

До этого сообщалось, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова 18 сентября также проголосовала на выборах в Государственную думу. Во время своего визита на избирательный участок глава ЦИК отметила, что система голосования в России прозрачна, и выразила надежду на то, что кампания по выбору депутатов в Госдуму пройдет достойно.

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн вечером днем ранее, 17 сентября.

Дистанционно свой голос также отдали глава правительства России Михаил Мишустин и политик Владимир Жириновский.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь оставил свой голос очно. Он пришел на избирательный участок, который расположен в зоне 45-й бригады специального назначения ВДВ в подмосковной Кубинке.

Космонавту Олегу Новицкому удалось проголосовать онлайн с Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.