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Глава ЦИК РФ Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму

Полина Долганова

Общество
Глава ЦИК РФ Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму
Фото: ЦИК РФ

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова проголосовала на выборах в Государственную думу. Об этом стало известно в субботу, 18 сентября.

Во время своего визита на избирательный участок глава ЦИК отметила, что система голосования в России прозрачна, и выразила надежду, что кампания по выбору депутатов в Госдуму пройдет достойно, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму вечером 17 сентября.

Дистанционно свой голос также отдали глава правительства России Михаил Мишустин и политик Владимир Жириновский.

Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, оставил свой голос очно. Он пришел на избирательный участок, который расположен в зоне 45-й бригады специального назначения ВДВ в подмосковной Кубинке.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

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