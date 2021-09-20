В ЦИК обработали 90 процентов протоколов выборов в Госдуму

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Центральной избирательной комиссии России обработали 90 процентов протоколов прошедших выборов в Государственную думу.

По последним данным, партия «Единая Россия» лидирует с 49,66 процента голосов.

На втором месте располагается КПРФ с 19,56 процента.

Третье и четвертое места занимают ЛДПР и «Справедливая Россия» с 7,51 и 7,38 процента соответственно.

Пятерку лидирующих партий замыкает «Новые люди». К настоящему моменту она набрала 5,33 процента голосов, передает РИА Новости.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

До этого заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что Центральная избирательная комиссия РФ огласит итоговые результаты явки избирателей на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва в понедельник, 20 сентября.