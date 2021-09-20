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Травник рассказал, что поможет не заболеть, если промочил ноги

Юлия Евграфова

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Травник рассказал, что поможет не заболеть, если промочил ноги
Фото: Pexels

Не заболеть человеку, который промочил ноги или очень замерз, поможет отвар из лечебного растения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

— Необходимо заварить большую дозу лабазника — одну–две столовые ложки растения нужно залить стаканом кипятка, подождать 30 минут и выпить весь настой. Это поможет иммунной системе, на утро человек уже должен чувствовать себя хорошо. Но лучше и после несколько дней проводить фитопрофилактику, — рекомендовал специалист.

По словам Юровского, в осенний период также полезны чаи с медуницей, шалфеем и монардой. Он рекомендовал в качестве профилактики употреблять их за полчаса до еды, два раза в день. По мнению травника, укрепить организм также способны регулярные зарядки и тренировки.

Чтобы не заболеть осенью, также необходимо одеваться по погоде, быть бдительными даже в период бабьего лета. Об этом «ВМ» рассказал врач-терапевт Олег Лотус. Еще специалист настоятельно рекомендовал жителям нашей страны не затягивать с вакцинацией от гриппа и коронавируса. Чем больше человек будут привиты, тем «меньше последствий мы получим», заключил он.

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