Врач рассказал, для кого и чем опасно бабье лето

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По прогнозам синоптиков, во второй половине текущей недели в Москву придет бабье лето. Перепады температур — от десятиградусных показателей с дождями к двадцатиградусному теплу могут вызвать проблемы со здоровьем, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт Олег Лотус. В первую очередь, по его словам, это касается людей, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания.

— Хронические заболевания в такую погоду могут обостряться. Холодно, тепло — это, конечно, не очень хорошо. Нужно внимательно следить за погодой, не надо в рубашке под дождем ходить, чтобы не простыть. Привитым особо бояться нечего. Сейчас также уже началась активная вакцинация от гриппа. Поэтому мы всех зовем на прививки, от коронавируса в том числе, — порекомендовал терапевт.

Как уточнил врач, именно вакцинация от гриппа и COVID-19 поможет избежать вспышки заболеваемости в осенний период, когда ухудшить самочувствие могут и перепады температур на улице.

— Чем больше мы привьем сейчас, тем меньше последствий вскоре получим, — заключил специалист.

Ранее врач-диетолог Анна Басова дала россиянам рекомендации, как подготовить организм к сезону простуд. Для этого жителям нашей страны необходимо употреблять достаточное количество витаминов и микроэлементов. Специалист уточнила, что не всегда их в полном объеме можно получить из продуктов.