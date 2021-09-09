Врач рассказала, как подготовить организм к сезону простуд

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С наступлением холодов и сезона простудных заболеваний нужно позаботиться о том, чтобы организм получал все необходимые ему витамины и микроэлементы. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Басова.

Она отметила, что витамины бывают водорастворимые и жирорастворимые. Потребность организма в жирорастворимых витаминах не зависит от сезонов, исключением является только D, который человек может дополнительно получать летом благодаря солнечному свету. А водорастворимые витамины — это как раз то, на что стоит обратить особое внимание осенью. Эти витамины организм получает с фруктами и овощами, уточнила врач.

Басова сообщила, что, употребляя много овощей и фруктов летом, запастись витаминами на весь год невозможно. К тому же, если человек подвержен стрессу или испытывает физические нагрузки, то его потребность в этих веществах возрастает. Поэтому баланс некоторых витаминов необходимо поддерживать в организме круглый год.

Кроме того, осенью для укрепления иммунитета особенно важны некоторые микроэлементы, подчеркнула диетолог.

— Я бы рекомендовала обращать больше внимания на микроэлементы. Из микроэлементов советую цинк. Также у нас очень мало селена, его можно круглогодично принимать. Остальное — в индивидуальном порядке, — рассказала Басова в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что выяснить, каких именно микроэлементов не хватает организму, поможет врач. Также сознательно следует подходить к выбору витаминов, особенно если у человека есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Профицит витамина D в организме может вызвать образование камней в почках. По словам медиков, в группе риска в особенности находятся те, кто страдает гиперкальциемией. Этот недуг определяют по повышенным показателям концентрации кальция в плазме крови.