Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, как подготовить организм к сезону простуд

Юлия Курганова

Общество
Врач рассказала, как подготовить организм к сезону простуд
Фото: Pixabay

С наступлением холодов и сезона простудных заболеваний нужно позаботиться о том, чтобы организм получал все необходимые ему витамины и микроэлементы. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Басова.

Она отметила, что витамины бывают водорастворимые и жирорастворимые. Потребность организма в жирорастворимых витаминах не зависит от сезонов, исключением является только D, который человек может дополнительно получать летом благодаря солнечному свету. А водорастворимые витамины — это как раз то, на что стоит обратить особое внимание осенью. Эти витамины организм получает с фруктами и овощами, уточнила врач.

Басова сообщила, что, употребляя много овощей и фруктов летом, запастись витаминами на весь год невозможно. К тому же, если человек подвержен стрессу или испытывает физические нагрузки, то его потребность в этих веществах возрастает. Поэтому баланс некоторых витаминов необходимо поддерживать в организме круглый год.

Кроме того, осенью для укрепления иммунитета особенно важны некоторые микроэлементы, подчеркнула диетолог.

— Я бы рекомендовала обращать больше внимания на микроэлементы. Из микроэлементов советую цинк. Также у нас очень мало селена, его можно круглогодично принимать. Остальное — в индивидуальном порядке, — рассказала Басова в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что выяснить, каких именно микроэлементов не хватает организму, поможет врач. Также сознательно следует подходить к выбору витаминов, особенно если у человека есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Профицит витамина D в организме может вызвать образование камней в почках. По словам медиков, в группе риска в особенности находятся те, кто страдает гиперкальциемией. Этот недуг определяют по повышенным показателям концентрации кальция в плазме крови.

Читайте также:
советывитамины и минералыВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте