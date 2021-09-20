Направлявшийся из Турции самолет экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажирки на борту

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Анталья — Екатеринбург, экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки на борту судна. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что во время рейса U61070 у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие.

Для того чтобы медики своевременно смогли оказать ей помощь, командир экипажа принял решение экстренно приземлиться в Сочи.

Первую помощь женщине оказывали члены экипажа и один из пассажиров с медицинским образованием. Однако женщина скончалась до посадки в сочинском аэропорту.

В пресс-службе авиагавани уточнили, что скончавшаяся пассажирка была родом из Кургана, ей было 62 года.

В аэропорту добавили, что в настоящее время самолет готовится к взлету, чтобы отправиться по месту назначения, передает ТАСС.

Еще один инцидент с самолетом произошел вечером 3 сентября. Летевший из Москвы в Белгород самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги. У него сработали датчики неисправности системы управления. Пилот принял решение возвращаться обратно и после благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.