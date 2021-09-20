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В России выявили 19 744 новых случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 19 744 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 19 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что у 7,4 процента заболевших не было клинических проявлений инфекции.

В России выявили 19 744 новых случая коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших среди регионов продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2469 случаев заболевания.

После прохождения лечения от COVID-19 в РФ за сутки полностью выздоровели 11 992 человека, также было зафиксировано 778 летальных исходов.

В России выявили 19 744 новых случая коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

19 сентября член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков назвал неуязвимую для COVID-19 категорию людей. Он рассказал, что коронавирус не страшен людям, которые болеют ОРВИ или простудой, и объяснил, почему.

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