В России выявили 19 744 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 19 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что у 7,4 процента заболевших не было клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших среди регионов продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2469 случаев заболевания.

После прохождения лечения от COVID-19 в РФ за сутки полностью выздоровели 11 992 человека, также было зафиксировано 778 летальных исходов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

19 сентября член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков назвал неуязвимую для COVID-19 категорию людей. Он рассказал, что коронавирус не страшен людям, которые болеют ОРВИ или простудой, и объяснил, почему.