Дом по реновации в столичном районе Северное Измайлово оформят в трех цветах

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 92к3с1 Карта всех событий

Проект жилого дома по программе реновации жилищного фонда Москвы в районе Северное Измайлово согласовали в Москомархитектуре. Об этом сообщили в понедельник, 20 сентября, в пресс-службе ведомства.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что фасад новостройки специалисты оформят в красном, белом и песочном цветах.

Стартовая площадка проекта расположилась на Щелковском шоссе. Здесь предусмотрена многоэтажка общей площадью около 34 тысяч квадратных метров.

— Главной особенностью этого проекта станет облицовка под красный кирпич одной из секций, которая к тому же будет самой высокой из всех. Остальные части здания также будут облицованы кирпичом — серого и песочного цветов. Проект выполнен на высоком уровне, и я думаю, что он станет цветовым акцентом окружающей застройки, — добавил архитектор.

По утвержденному проекту двор четырехсекционной новостройки сделают полузакрытым. Квартиры будут начинаться со второго этажа, а на первом разместят входные группы и помещения для коммерческих организаций.

Дворовую территорию комплекса благоустроят и озеленят. Здесь же установят детские и спортивные площадки.

В пятницу, 17 сентября, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Лосиноостровский началось строительство жилого дома по программе реновации. Ввод многоэтажки в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году.