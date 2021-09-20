Ректор пермского университета подтвердил информацию о том, что стрелок жив
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подросток одной из столичных школ попал в больницу после конфликта с одноклассниками

Анастасия Колоскова

Происшествия
Подросток одной из столичных школ попал в больницу после конфликта с одноклассниками
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

15-летний мальчик поступил в одну из столичных больниц с телесными повреждениями, которые, со слов ребенка, ему причинил одноклассник на перемене в школе. Мальчику оказана медицинская помощь. Об этом в понедельник, 20 сентября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с причинением телесных повреждений несовершеннолетнему на юге столицы, — рассказывала Нефедова.

По словам представителя пресс-службы, 20 сентября 15-летний мальчик поступил в одну из столичных больниц с телесными повреждениями, которые, со слов ребенка, ему причинил одноклассник на перемене в школе. Мальчику оказана медицинская помощь.

— В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также полноте действий уполномоченных органов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, — заключила Нефедова.

В марте полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении подростков на юго-востоке Москвы.

Читайте также:
подросткишкольникипроверка прокуратуры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Все мнения
О проекте