Подросток одной из столичных школ попал в больницу после конфликта с одноклассниками

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15-летний мальчик поступил в одну из столичных больниц с телесными повреждениями, которые, со слов ребенка, ему причинил одноклассник на перемене в школе. Мальчику оказана медицинская помощь. Об этом в понедельник, 20 сентября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с причинением телесных повреждений несовершеннолетнему на юге столицы, — рассказывала Нефедова.

По словам представителя пресс-службы, 20 сентября 15-летний мальчик поступил в одну из столичных больниц с телесными повреждениями, которые, со слов ребенка, ему причинил одноклассник на перемене в школе. Мальчику оказана медицинская помощь.

— В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также полноте действий уполномоченных органов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, — заключила Нефедова.

В марте полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении подростков на юго-востоке Москвы.