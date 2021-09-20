Врачи назвали оптимальный срок перерыва между прививками от ковида и гриппа
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Вакцинироваться от коронавирусной инфекции и гриппа следует с интервалом в один месяц. Об этом «Вечерней Москве» сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
По его словам, перерыв между прививками делать необходимо, чтобы избежать осложнений.
— Схема иммунизации должна быть следующей: сначала стоит получить обе дозы вакцины от COVID-19, а через 30 дней можно привиться и от гриппа. Совмещать разные вакцины не стоит, — заметил Аграновский. — Никто не проверял такие варианты. Раньше таких вопросов не ставили и не решали, поскольку коронавирус — новая инфекция.
Однако именно такая последовательность введения препаратов, по мнению эксперта, представляется «наиболее логичной и безопасной».
За соблюдение перерыва между вакцинами выступил и доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
— Месячный перерыв между прививками нужен, поскольку вакцины от ковида применяются не так давно. Сбор информации о каких-либо неблагоприятных реакциях организма продолжается, — пояснил он.
Врач заметил, что пока неизвестно, как пациенты будут переносить сочетание вакцин от коронавируса и гриппа, поэтому «временное окно» между приемами препаратов обязательно.