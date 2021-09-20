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Детский маршрут организовали в столичной усадьбе Измайлово

Виктория Сикерина

Город
Детский маршрут организовали в столичной усадьбе Измайлово
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово, городок имени БауманаКарта всех событий

Аудиоэкскурсия для детей по столичной музей-усадьбе Измайлово появилась на портале «Узнай Москву». В рамках проекта ребята смогут отправиться в путешествие по московской достопримечательности с героями энциклопедий, поучаствовать в викторине и получить памятные призы. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

На экскурсии гости узнают, из-за какого правителя подмосковное село стало цветущим островов, какие тайны хранит в себе храм Покрова Пресвятой Богородицы и с какого момента началась история флота в России.

Отмечается, что в качестве формата мероприятия выбрали игровой диалог сказочных героев. Они расскажут детям познавательные факты об Измайлово.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в рамках проекта «Узнай Москву» организаторы создали детский аудиогид по Красной площади. В ближайшее время специалисты планируют создать маршрут по Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Московские парки проведут для жителей столицы познавательные лекции, мастер-классы и экскурсии 21–24 сентября. Посетители узнают, какие вопросы перед человечеством ставит современная наука, как устроен магнит и что делать с воздушными шариками.

Занятия пройдут в дистанционном и традиционном форматах. Для участия в мероприятиях необходимо будет заранее зарегистрироваться.

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