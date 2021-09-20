Доктор Мясников объяснил, сколько нужно есть соли

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько в сутки нужно есть соли, чтобы не навредить своему организму.

Оказывается, избыток соли так же опасен, как и ее недостаток.

— Минимальное количество потребляемой соли — 0,4 грамма. Если концентрация натрия падает, у человека начинаются судороги, и он умирает. Это может случиться у людей, которые бесконтрольно пьют воду. 2-3 литра ничего не сделают, но большее количество может запустить в организме определенные процессы, — объясняет врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Он рассказывает, что норма соли в день — 5 граммов. При этом в России этот показатель в два раза выше, чем в среднем в мире, отсюда и большое число сердечно-сосудистых заболеваний.

— Соль — это натрий и хлор. Почему нам интересен натрий? Потому что за ним всегда идет вода. В организме при чрезмерном употреблении соли задерживается натрий, а как следствие — вода. Это может повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней и онкологии, — говорит специалист.

В магазинах есть большой ассортимент соли: йодированная, розовая, с пониженным содержанием натрия. При этом, по словам врача, главное не то, какую соль мы употребляем, а в каких количествах, и главная задача человека — привести это употребление к норме.

Также доктор Мясников перечислил болезни, вызвать которые могут лекарственные средства.