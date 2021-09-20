Ректор пермского университета подтвердил информацию о том, что стрелок жив
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Доктор Мясников объяснил, сколько нужно есть соли

Анна Михалюк

Общество
Доктор Мясников объяснил, сколько нужно есть соли
Фото: Pexels

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько в сутки нужно есть соли, чтобы не навредить своему организму.

Оказывается, избыток соли так же опасен, как и ее недостаток.

— Минимальное количество потребляемой соли — 0,4 грамма. Если концентрация натрия падает, у человека начинаются судороги, и он умирает. Это может случиться у людей, которые бесконтрольно пьют воду. 2-3 литра ничего не сделают, но большее количество может запустить в организме определенные процессы, — объясняет врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Он рассказывает, что норма соли в день — 5 граммов. При этом в России этот показатель в два раза выше, чем в среднем в мире, отсюда и большое число сердечно-сосудистых заболеваний.

— Соль — это натрий и хлор. Почему нам интересен натрий? Потому что за ним всегда идет вода. В организме при чрезмерном употреблении соли задерживается натрий, а как следствие — вода. Это может повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней и онкологии, — говорит специалист.

В магазинах есть большой ассортимент соли: йодированная, розовая, с пониженным содержанием натрия. При этом, по словам врача, главное не то, какую соль мы употребляем, а в каких количествах, и главная задача человека — привести это употребление к норме.

Также доктор Мясников перечислил болезни, вызвать которые могут лекарственные средства.

Читайте также:
сольАлександр МясниковПравильное питание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Все мнения
О проекте