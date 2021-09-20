Доктор Мясников перечислил вызывающие тяжелые болезни лекарства

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Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать тяжелые болезни.

По словам медика, такие препараты, как «Зантак» или «Ранитидин» запретили во многих странах из-за риска возникновения онкологии, но их все еще продолжают продавать в России.

— «Ранитидин» — препарат для лечения гастритов. Очень популярный. Самый популярный был. Его продавали в малых дозах без рецепта в США, Европе, — рассказал Мясников.

Также «Редуксин» («Сибутрамин») был отозван во всем мире из-за того, что он увеличивает количество инфарктов и инсультов, добавил врач.

— Еще есть популярное лекарство для укрепления иммунитета. Оно вызывает необратимые проблемы со зрением, — сказал медик, но не стал давать названия этого препарата.

Мясников отметил, что препараты отзывают очень часто. Иногда происходит так, что новый препарат появляется в аптеках, получив полевые клинические испытания, то есть такие, которые проводили до того, как он поступил в продажу. Но они очень ограничены — там десятки, максимум 100 тысяч испытуемых. Когда начинают данный препарат принимать миллионы людей, то могут проявиться побочные явления, предупредил врач, сообщает издание Ura.ru.

Мясников объяснил, какие продукты могут навредить щитовидке. Подсчитано, что 300 миллионов детей в мире живут с йододефицитом. Недостаток йода делает из нас кретинов, заявил врач.