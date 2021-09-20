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Фестиваль актуальных научных фильмов стартует в Москве 24 сентября

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль актуальных научных фильмов стартует в Москве 24 сентября
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Фестиваль актуальных научных фильмов с 24 по 30 сентября приглашает москвичей и гостей столицы в четыре столичных кинозала — «Иллюзион», «Новую Третьяковку», «Октябрь» и «ЦДК». Здесь покажут более 20 полнометражных авторских картин о науке и новых технологиях.

В афише фестиваля значатся следующие фильмы: «Медведи Камчатки. Начало жизни», «В погоне за Гедонией», «Мозг», «Решения», «Хлеб: ежедневное чудо», «Вкус страха», «Повсюду свет», «Мы словно боги», «Прорыв Джима Эллисона», «Представьте себе ученого», «В поисках альтернативной планеты», «Сбой в матрице», «Мой личный дракон», «Системная ошибка», «Человеческая природа», «Искусственное бессмертие», «Робот, я люблю тебя?», «Мозг в компьютере», «IHuman».

Помимо кинопоказов посетителей ждет дискуссионная программа с участием ведущих ученых и экспертов в разных областях. Так, в рамках показа фильма «Человеческая натура» 25 сентября в кинотеатре «Иллюзион» пройдет встреча с исполнительным директором по исследованию данных Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка Владимиром Кохом.

26 сентября после просмотра картины “IHuman” зрители смогут обсудить увиденное с профессором Сколтеха, руководителем лаборатории вычислительного интеллекта Иваном Оселедцем

26 сентября в «Иллюзионе» состоится встреча с руководителем центра Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка Дмитрием Бабаевым, посвященная фильму«Мозг». В «Октябре» после показа фильма «Представьте себе ученого» зрители встретятся со старшим преподавателем Сколтеха Екатериной Храмеевой.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

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