Синоптик рассказала, ждать ли москвичам снега в ближайшие часы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столичном регионе в ближайшую ночь возможен дождь с частичками мокрого снега, однако увидеть снежинки невооруженным глазом не получится. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщал, что треть месячной нормы осадков может обрушиться на столицу в понедельник, 20 сентября. Ливень обещает стать самым сильным для этого дня за последние 73 года.

По словам Поздняковой, подтопления районов города из-за дождей не ожидается. Ночные осадки в понедельник были куда обильнее, нежели днем. Во всех округах столицы среднее количество осадков мало отличалось друг от друга. В среднем выпало 13,5 миллиметра осадков.

— Как правило, подтопления происходят тогда, когда в летний, может быть, и в осенний, теплый период развивается мощное кучевое облако. Из этого облака в течение 30 минут выливается 20–30 миллиметров осадков и больше того. И тогда в конкретном месте получается значительное количество небесной влаги, которую быстро не могут принять ливневые канализации. Сейчас осадки были практически равномерно распределены в течение всей ночи и по всей территории Москвы. И те дожди, которые выпадали, успевали заполнить ливневую стоковую канализацию, — сказала Позднякова.

Она подчеркнула, что днем в понедельник не ожидается неравномерных дождей. Кроме того, ранее в столице был дефицит осадков, поэтому те дожди, которые выпадают, быстро впитываются в верхний слой почвы.

Позднякова также добавила, что в Тверской и Костромской областях в ночь с воскресенья на понедельник проходили дожди с примесью мокрого снега. Однако такой снег невозможно увидеть невооруженным глазом, ведь «доходя до земли, он превращался в дождь». Собеседница «ВМ» добавила, что такое погодное явление возможно и на территории столичного региона в ночь с понедельника на вторник.

— Сегодня на севере Центрального федерального округа в ночное время возможно выпадение таких осадков, когда к дождю примешиваются частички мокрого снега. Не исключено, что это будет и на северо-востоке Московской области. Но снега мы не увидим, рано, — заключила Позднякова.