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Выставка «Ленд-лиз» откроется в Музее Победы

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Ленд-лиз» откроется в Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы представляет выставку «Ленд-лиз», приуроченную к 80-летию подписания соглашения между СССР, США и Великобританией по итогам Первой Московской конференции и началу официального военно-экономического сотрудничества союзников в годы Великой Отечественной войны.

Посетители увидят модели техники США и Великобритании, которые использовались красноармейцами во время Великой Отечественной войны: гидросамолет PBY Catalina, британский пехотный танк Matilda Мk IIAU, американский грузовой автомобиль Studebaker US-6.

В экспозиции есть также личные вещи дипломатов и военных и архивные документы.

Несколько разделов временной экспозиции познакомят посетителей с эпизодами биографии адмирала Николая Михайловича Харламова, который во время войны был направлен в Великобританию с дипломатической миссией. Его большая заслуга в том, что уже 31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый Арктический конвой союзников с грузом самолетов и боеприпасов для фронта. На выставке представлен адмиральский китель, наградной кортик, а также спасательный круг с корабля «Адмирал Харламов».

Еще одним героем выставки стал генерал-лейтенант авиации Михаил Мачин. В годы Великой Отечественной войны он был начальником советской миссии на Аляске (США) по осуществлению поставок самолетов и боевой техники для фронта. Гости узнают о воздушной трассе «Аляска — Сибирь» по которой перегоняли ленд-лизовские самолеты и увидят карту, с которой по этому маршруту летал Мачин.

Деятельность исследователя Арктики Максима Чибисова также будет представлена в одной из витрин выставки. В годы Великой Отечественной войны он командовал спецгруппой по перегонке ленд-лизовских гидросамолетов PBY Catalina из США в СССР. На выставке можно увидеть его летную куртку, краги и карту с маршрутами перегонки гидросамолетов.

Выставка открыта с 1 октября по 24 февраля 2022 года, сообщается на сайте организации.

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