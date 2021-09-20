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ЦИК обработал 98 процентов протоколов прошедших выборов

Полина Долганова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
ЦИК обработал 98 процентов протоколов прошедших выборов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Государственную думу. Лидерство по количеству голосов по-прежнему сохраняет партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

На втором месте располагается КПРФ с 19,05 процента голосов. На третьей строчке — партия ЛДПР. У нее 7,48 процента голосов.

Порог в пять процентов голосов также удалось преодолеть «Новым людям» и «Справедливой России». У них по 7,41 и 5,36 процента голосов соответственно.

ЕР также лидирует в 199 одномандатных округах. КПРФ получила первенство в девяти округах, а «Справедливая Россия» — в восьми округах, передает РИА Новости.

Департамент информационных технологий Москвы и «Лаборатория Касперского» в понедельник, 20 сентября, объяснили, как проходит процедура подсчета голосов в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) после проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва. В этом году «Лаборатория Касперского» усовершенствовала блокчейн, благодаря которому жители столицы смогли воспользоваться функцией отложенного решения во время голосования в онлайн-формате. Такой функционал позволяет зарегистрированному участнику проголосовать повторно во время обрыва связи или технического сбоя.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

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