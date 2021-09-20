Разработчики блокчейна для ДЭГ пояснили технические детали подсчета голосов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Департамент информационных технологий Москвы и «Лаборатория Касперского» в понедельник, 20 сентября, объяснили, как проходит процедура подсчета голосов в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) после проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва.

В этом году «Лаборатория Касперского» усовершенствовала блокчейн, благодаря которому жители столицы смогли воспользоваться функцией отложенного решения во время голосования в онлайн-формате. Такой функционал позволяет зарегистрированному участнику проголосовать повторно во время обрыва связи или технического сбоя.

Согласно данным, именно эта функция затормозила процесс подсчета. Для учета таких голосов специалисты сначала проанализировали данные, чтобы удостовериться в их корректности, а лишь после приступили к подсчету.

«Лаборатория Касперского» оценила время для проведения процедуры подсчета поданных в режиме блокчейна голосов избирателей. Специалисты отметили, что реальные показатели намного превысили ожидаемые. В настоящий момент эксперты лаборатории разрабатывают систему ускорения подсчета отложенных голосов в онлайн-системе.

Также в столичном департаменте информационных технологий отметили, что все голоса граждан были учтены благодаря бумажному следу, который распечатали на принтерах в Общественном штабе по наблюдению за выборами. В ведомстве добавили, что зашифрованные данные из блокчейна позволили перепроверить полученную информацию в процессе подсчета голосов, подчеркнули в Telegra.ph.

Итоговая явка на электронное голосование в Москве в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента. 19 сентября сообщалось, что возможностью отложенного решения на онлайн-голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей.