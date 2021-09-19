Итог явки на онлайн-голосование в шести регионах России превысил 93 процента

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Итоговая явка в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы в шести субъектах составила 93,21 процента. Об этом сообщил председатель территориального избиркома ДЭГ Илья Массух в воскресенье, 19 сентября.

— В 20:15 по Москве прекращен прием бюллетеней граждан по дистанционному голосованию. На данный момент по общему федеральному округу выдано 592 388 бюллетеней, что составляет 93,21 процента от общего числа зарегистрированных, — рассказал он.

Избирком принял 587 249 бюллетеней или 92,45 процента, приводит слова Массуха ТАСС.

По итогам обработки девяти процентов протоколов в Госдуму прошли пять партий. В число фракций вошли «Единая Россия» (38,57 процента голосов), КПРФ (25,17), ЛДПР (9,6), «Новые люди» (7,89) и «Справедливая Россия — За правду» (6,66).

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 96,5 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве прошло без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября.