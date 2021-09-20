Строительство спорткомплекса «Красный Октябрь» завершили в Покровском-Стрешневе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Четырехэтажный спортивный комплекс с двумя бассейнами «Красный Октябрь» построили на северо-западе Москвы за счет городского бюджета. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, на данный момент физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) готовят к вводу в эксплуатацию.

— По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, — заявил Игорь Войстратенко.

В здании «Красного Октября» предусмотрены детский и взрослые бассейны, универсальный игровой и тренажерный залы, пункт проката спортивного оборудования, медицинский кабинет, буфет, фитобар, судейские и тренерские кабинеты. Территорию вокруг спортивного объекта благоустроили и озеленили. Также здесь обустроили 48 мест для парковки автомобилей.

— Во время строительства ФОК на Тушинской улице комитет совместно с Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве провел необходимые проверки. Выполнен комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества работ и применяемых материалов. Установлен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции, — цитирует официальный сайт мэра Москвы Игоря Войстратенко.

В пятницу, 17 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что свыше 45 новых спортивных объектов возведут в Москве до конца 2023 года.