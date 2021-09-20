Молодой житель столицы надругался над женщиной в подъезде дома

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Россия, Москва, Щербаковская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали 18-летнего москвича, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении незнакомой женщины. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в среду, 15 сентября.

По данным следствия, инцидент произошел 18 сентября в подъезде дома по улице Щербаковской. Молодой человек и.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение.

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Юлия Иванова.

Ведется расследование уголовного дела, в рамках которого назначены необходимые судебные экспертизы, добавил она.

15 сентября Иванова сообщила о задержании мужчины, который надругался над девочкой в лифте дома на юго-западе города. 41-летний мужчина признал вину. В его отношении возбуждено по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.