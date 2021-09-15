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Мужчина надругался над девочкой в доме на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина надругался над девочкой в доме на юго-западе Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

Правоохранители задержали мужчину, который надругался над девочкой в лифте дома на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в среду, 15 сентября.

— По данным следствия, вечером 14 сентября 2021 года мужчина, находясь в кабине лифта жилого дома, расположенного в Юго-Западном административном округе города Москвы, совершил в отношении несовершеннолетней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся, — рассказала представитель ведомства.

После инцидента подросток рассказала об этом родителям, а они сразу же обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался 41-летний мужчина, в ходе допроса он признал вину.

Уголовное дело в отношении злоумышленника возбуждено по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

— С фигурантом проводятся следственные действия. Обвинение и мера пресечения будут избраны ему в ближайшее время, — заключила Иванова.

20 августа Иванова рассказала, что СК задержал 19-летнего молодого человека, который обвиняется в изнасиловании своей несовершеннолетней знакомой. По словам представителя ведомства, 10 июля обвиняемый надругался над девочкой, которая пришла к нему в гости в квартиру, расположенную в Северном административном округе Москвы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

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