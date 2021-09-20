Агаларова и Зиньковского впервые вызвали в сборную России по футболу
В расширенный состав российской сборной по футболу попали новые спортсмены.
Так, отечественную команду в скором времени пополнят форвард клуба «Уфа» Гамид Агаларов и полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.
Первый из них забил восемь голов в восьми стартовых матчах Российской премьер-лиги. Он располагается на первом месте в списке бомбардиров.
Зеньковский, в свою очередь, отдал три результативных передачи в восьми играх.
Сборная России сыграет в квалификации чемпионата мира — 2022 со сборными Словакии и Словении. Матчи пройдут 8 и 11 октября соответственно, передает Sports.ru.
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