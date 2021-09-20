Новые выделенные полосы появились в нескольких районах Москвы

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Россия, Москва, Ленинградский проспект (дублёр) Карта всех событий

Две новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в столичных районах Сокол и Щукино. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 20 сентября.

— Одна из выделенок проходит по эстакаде, соединяющей Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе при движении в область. С ее появлением движение автобусов ускорилось в полтора раза, а подъезд к остановке «Гидропроект» стал свободнее, — говорится в сообщении.

Выделенная полоса доступна для автобусов восьми маршрутов, которые каждый день перевозят более 60 тысяч пассажиров. Еще одна полоса появилась на участке улицы Маршала Бирюзова между улицами Народного Ополчения и Маршала Соколовского.

По этой улице, в свою очередь, курсируют автобусы семи маршрутов, которыми на ежедневной основе пользуются свыше 30 тысяч людей. Благодаря нововведению автобусы смогут беспрепятственно подъезжать к остановке «Метро «Октябрьское поле», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

20 сентября в Дептрансе Москвы сообщили, что новая система оплаты проезда Face Pay организована на последних пяти линиях метро. Проход через турникеты с помощью Face Pay доступен там, где на полу есть круглый опознавательный черный стикер.

На 14 линиях и 241 станции столичного метро теперь возможно оплатить проезд новым способом. Также ведомство прорабатывает идею запуска такого способа оплаты проезда на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и наземном городском общественном транспорте.