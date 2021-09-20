Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новые выделенные полосы появились в нескольких районах Москвы

Иван Юминов

Город
Новые выделенные полосы появились в нескольких районах Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Ленинградский проспект (дублёр)Карта всех событий

Две новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в столичных районах Сокол и Щукино. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 20 сентября.

— Одна из выделенок проходит по эстакаде, соединяющей Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе при движении в область. С ее появлением движение автобусов ускорилось в полтора раза, а подъезд к остановке «Гидропроект» стал свободнее, — говорится в сообщении.

Выделенная полоса доступна для автобусов восьми маршрутов, которые каждый день перевозят более 60 тысяч пассажиров. Еще одна полоса появилась на участке улицы Маршала Бирюзова между улицами Народного Ополчения и Маршала Соколовского.

По этой улице, в свою очередь, курсируют автобусы семи маршрутов, которыми на ежедневной основе пользуются свыше 30 тысяч людей. Благодаря нововведению автобусы смогут беспрепятственно подъезжать к остановке «Метро «Октябрьское поле», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

20 сентября в Дептрансе Москвы сообщили, что новая система оплаты проезда Face Pay организована на последних пяти линиях метро. Проход через турникеты с помощью Face Pay доступен там, где на полу есть круглый опознавательный черный стикер.

На 14 линиях и 241 станции столичного метро теперь возможно оплатить проезд новым способом. Также ведомство прорабатывает идею запуска такого способа оплаты проезда на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и наземном городском общественном транспорте.

Читайте также:
МоскваТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Все мнения
О проекте