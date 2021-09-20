Система оплаты Face Pay появилась на всех линиях Московского метрополитена

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Новую систему оплаты транспортного проезда Face Pay организовали на последних пяти линиях метро в Москве. Теперь такой способ оплаты доступен во всей подземке. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что проход через турникеты с помощью Face Pay доступен там, где на полу есть круглый опознавательный черный стикер.

На 14 линиях и 241 станции столичного метро теперь возможно оплатить проезд таким способом. При этом на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях в настоящий момент действует льготный тариф для тестировщиков Face Pay. Вместо 46 рублей пассажиры заплатят 23 рубля.

— Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро, — заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Также ведомство прорабатывает идею запуска такого способа оплаты проезда на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном городском общественном транспорте.

— По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay, — цитирует Telegram-канал «Дептранс Москвы» слова главы департамента.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 14 сентября, подписали соглашение о предоставлении москвичам и жителям Подмосковья, которые имеют льготы на проезд, права бесплатного пользования метро, МЦК, электричками, автобусами и другими видами транспорта на территориях Московского региона.