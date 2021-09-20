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Более 490 тысяч человек наблюдали за ходом выборов в Госдуму

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Более 490 тысяч человек наблюдали за ходом выборов в Госдуму
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 490 тысяч человек наблюдали за ходом голосования на выборах в Госдуму. Об этом рассказала в понедельник, 20 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По ее словам, в число наблюдателей вошли представители от партий, одномандатников и общественных палат, а также члены комиссий с правом совещательного голоса.

— Это реальные данные. Не те, кто заявлялся, а данные, которые пришли с наших участков, где действительно были наблюдатели. Почти полмиллиона, — пояснила Памфилова, слова которой приводит РИА Новости.

По данным на 14:00, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Госдуму.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

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