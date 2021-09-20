Социологи рассказали о лидирующих позициях «Единой России» во всех опросах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Партия «Единая Россия» лидировала у избирателей во всех опросах среди граждан РФ. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР), рассказала директор исследовательских проектов ИНСОМАР Наталья Евсеева.

По ее словам, с июля и на протяжении всего лета специалисты проводили исследования.

— И уже в начале июля было видно, что электоральные предпочтения есть у значительной части уже определившейся. Было видно, что лидером является «Единая Россия», — отметила Евсеева.

Она добавила, что отрыв «Единой России» с приближением дня выборов становился все более заметным.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

При этом в Москве около 50 процентов жителей города пришли на участки или отдали свой голос онлайн. Уточняется, что на прошлых выборах в 2016 году явка в столице составила 35,2 процента. Явка в системе онлайн-голосования по столице составила 96,5 процента.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.