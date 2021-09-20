Явка на выборы в Госдуму по России составила 51,68 процента

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказали в ЦИК РФ.

В ЦИК уточнили, что данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года, пишет ТАСС.

При этом в Москве около 50 процентов жителей города пришли на участки или отдали свой голос онлайн. Уточняется, что на прошлых выборах, в 2016 году, явка в столице составила 35,2 процента.

Явка в системе онлайн-голосования по столице составила 96,5 процента. Кроме того, до 40 процентов москвичей в этом году участвовали в выборах впервые благодаря возможности отдать свой голос онлайн.

При этом, по данным официального сайта ДЭГ, итоговая явка на электронное голосование в Москве в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента.

По данным на 14:00, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Госдуму.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.